Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada alle porte di Latina: grave un giovane

Uno spaventoso incidente stradale si è verificato questa notte in strada Acque Alte, quella che collega borgo Piave a borgo Podgora, alle porte della città di Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, un giovane al volante di una Citroen C3 ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada.

Immediato l’intervento di un’ambulanza e di un auto medica, i cui paramedici hanno trasferito il ragazzo al volante in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti, dove adesso è ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale del Distaccamento di Aprilia, i cui agenti si sono occupati di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto nella fuoriuscita della Citroen, il quale sarebbe stato del tutto autonomo.