Cori, per un uso responsabile e consapevole della rete. Educare chi? Mercoledì il convegno

“Per un uso responsabile e consapevole della rete. Educare chi?” è il titolo del convegno, organizzato dall’istituto comprensivo “Cesare Chiominto” di Cori, che si terrà mercoledì 5 maggio a partire dalle ore 17 e che potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Fb dell’istituto. Rivolto soprattutto a genitori e insegnanti, mette l'accento su un tema quanto mai attuale e che acquista ancora maggior rilievo in un periodo come questo, in cui l'emergenza sanitaria ci ha costretti a utilizzare la rete più che in passato.

L’appuntamento inaugura inoltre il ritorno agli eventi in presenza, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Si svolgerà infatti sia in presenza nel teatro comunale ‘Luigi Pistilli’, dove sarà accolto un numero limitato di genitori e docenti, sia in collegamento e grazie alla diretta Fb si potrà non solo seguire il convegno, ma anche intervenire. Corposo il programma degli interventi, che vuole avere un triplice taglio. Uno di tipo pedagogico, affidato a docenti universitari come Alessandro D’Antone e Lavinia Bianchi (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) e Alberto Quagliata (Università Roma3). Uno di tipo giuridico, curato dai rappresentanti del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Regione Lazio (Jacopo Marzetti e Monica Sansoni) e del LAIC-Laboratorio Avvocati Investigatori Criminologi (Emanuele Vari e Pasqualino Marsico); un terzo di tipo psicologico, affidato allo psicologo clinico e giuridico, Yuri D’Arcangelis.

