Da Made in Sud a Castelforte: per gli Arteteca matrimonio e battesimo

Enzo Iuppariello e Monica Lima, il duo comico degli Arteteca celebre per gli sketch nella trasmissione televisiva Made in Sud in onda su Rai 2, coppia anche nella vita, si uniranno in matrimonio e hanno scelto di celebrare il rito nel sud pontino, più precisamente a Castelforte.La notizia doveva restare segreta ma in paese si è subito sparsa la voce, anche perché il duo napoletano è molto amato nel sud del Lazio. La funzione, che si svolgerà a porte chiuse, si terrà presso la Chiesa di San Giovanni Battista alle ore 12 di oggi. Nella stessa occasione sarà anche battezzata la loro figlia Sara di sette mesi. A celebrare la messa sarà Don Fabio Gallozzi.Castelforte è stata scelta dai vip anche in un'altra occasione, tre anni fa, per il battesimo del figlio di Nichi Vendola e Eddy Testa, Tobia Antonio. Quella degli Arteteca è una coppia di successo, nella vita come sul palcoscenico, da anni colonna portante dello show televisivo prodotto a Napoli, Made in Sud. I due hanno raggiunto l'apice del successo nel 2016, quando nelle sale cinematografiche italiane debuttava il loro film Vita, cuore, battito, che ha ricevuto un buon successo nazionale, uscendo dai confini napoletani. Seguito poi da Finalmente sposi, il loro secondo film, uscito in sala nel 2018.Nell'ultima puntata di Made in Sud, andata in onda lo scorso 13 maggio, la coppia che si è formata, professionalmente, nel 2007, ha portato in scena proprio la piccola Sara. Enzo e Monica solitamente portano sul palco un bambolotto, per l'occasione hanno deciso di regalare al pubblico, oltre alle risate, un momento di gioia. «Non c'è più bella cosa nella vita che donare una vita», ha dichiarato Monica Lima sempre nell'ultima uscita del programma. Ora questa unione sarà suggellata in chiesa.