Mercoledì 7 Luglio 2021, 18:28

Ha perso la vita un pensionato di 76 anni, che questa mattina stava percorrendo in sella alla propria bicicletta la strada di Via Vellota a Castelforte. L'uomo sarebbe stato investito da un furgone, condotto da un altro pensionato residente nel Comune aurunco.

Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Formia. La strada è stata interrotta per diverse ore. Grande cordoglio in paese dove il 76enne era molto conosciuto.