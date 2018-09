Pendolari, anche oggi ritardi e cancellazioni sulla tratta Latina-Roma

Anche oggi disagi e ritardi sulla linea ferroviaria tra Latina e Roma.

Dalle 5.50 di questa mattina la circolazione ferroviaria sulla linea Roma – Napoli, via Formia, è sospesa, in direzione Roma, per un problema tecnico a Campoleone. Alle 7 è ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea in direzione Roma, ma i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 70 minuti, mentre due regionali sono stati cancellati. In tarda mattinata il traffico è tornato alla normalità.



