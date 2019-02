Pedone investito in via Guardapasso ad Aprilia

Una persona è stata investita da un’auto in via Guardapasso ad Aprilia, oggi nel tardo pomeriggio. Sul posto sono sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito il malcapitato presso la clinica Città di Aprilia. Sembra che l’uomo sia stato centrato da un’auto in transito mentre stava attraversando ed è poi finito a terra.



La dinamica è da chiarire ed è al vaglio della Polizia Locale di Viale Europa che ha provveduto anche a chiudere la strada per eseguire i rilievi.