Riconoscimento a Formia: "Bandiera verde" per le spiagge a misura di bambino

Anche quest’anno le spiagge di Formia conquistano la "Bandiera verde" riconoscimento che le qualifica come ottime per i bambini in Italia. Si tratta di un riconoscimento assegnato dai pediatri italiani ai migliori litorali per le vacanze al mare per i bambini e i ragazzi da 0 a 18 anni.

«Ci prepariamo - sottolinea il sindaco Paola Villa - ad una stagione balneare molto particolare a causa dell'emergenza Covid ancora in atto. L' amministrazione comunale ha lavorato affinché le spiagge libere e non, anche se contingentate e rispettando tutte le prescrizioni, fossero aperte per permettere a tutti di godere del mare, soprattutto a quei bambini e alle famiglie che hanno passato gli ultimi mesi chiusi in casa a causa del lockdown. Questo riconoscimento è molto importante perché certifica alle nostre spiagge tutta una serie di caratteristiche, dalla tipologia della sabbia e dei fondali sicuri e puliti per i bambini, alle strutture e i servizi pensati per garantire comodità a tutta la famiglia come le molte attività di ristorazione e parchi giochi per l'intrattenimento».

