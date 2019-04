Pedagnalonga, domenica a Terracina in gara anche Franca Fiacconi: chiusura iscrizioni alle gare prorogata. Passeggiata quasi sold-out

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per la 46^ edizione della Pedagnalonga di Borgo Hermada (Terrcina). Alla mezza maratona della Pedagnalonga, in programma domenica prossima a Borgo Hermada ci sarà anche Franca Fiacconi, icona dell’atletica leggera a livello mondiale, ex maratoneta della nazionale italiana e unica donna italiana vincitrice della Maratona di New York nel 1998. La specialista parteciperà alla competizione da 21 km che è valida per l’occasione anche come Campionato Nazionale Uisp di mezza maratona. La partenza è fissata alle 9:45 da piazza IV Novembre (ritrovo alle ore 8:00) con la chiusura delle iscrizioni prorogata in via eccezionale fino a domani (venerdì) 26 aprile alle ore 17. La proroga si è resa necessaria in virtù delle numerose festività che hanno preceduto la Pedagnalonga di quest’anno (Pasqua e 25 aprile). Chi vorrà iscriversi alle gare di 21 km e 10 km potrà farlo inviando una e-mail con i dati anagrafici, la copia del tesserino e del certificato medico all'indirizzo atletica@uisplatina.it.Mentre per la passeggiata eno-gastronomica si va ancora una volta verso il sold-out, per le corse podistiche ci sono ancora pettorali a disposizione dei runners. Lo scorso anno l'evento, che ormai fa parte della cultura popolare della zona, contò complessivamente oltre 6.000 partecipanti. Informazioni sul sito ufficiale www.pedagnalonga.itEVENTI COLLATERALI - Domani (venerdì 26 aprile) alle 19 la fiaccola della Pedagnalonga partirà da piazza Aldo Moro a Terracina e i tedofori la porteranno fino a Borgo Hermada dove verrà acceso il tripode della manifestazione e la serata proseguirà con la musica in piazza. Mentre il sabato prima della gara (alle 17) a Borgo Hermada è in programa lo Street Work Out Pedagnalonga. Per chi vorrà partecipare sono in programma due ore di allenamento fitness all'aria aperta e al ritmo di musica con le cuffie.RACCOMANDAZIONI - Infine gli organizzatori fanno sapere che nessun parcheggio è a pagamento e non ci sono da fare altri pagamenti all’infuori di quelli al momento dell’iscrizione, il personale delle forze dell’ordine e i volontari della Pedagnalonga saranno il punto di riferimento nel caso qualcuno possa avanzare richieste economiche nelle aree maxi aree per il parcheggio degli automezzi: in via delle Lestre, in via dei Bonificatori della Palude Pontina, in via Nicolaj e in via Bolognini.