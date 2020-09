Pc fuori uso al Comune di Latina, appuntamenti rinviati. Rilevati grossi problemi alla rete interna

Un grosso guasto o molto più probabilmente un virus ha attaccato la rete interna del Comune di Latina e dunque è impossibile lavorare. I tecnici stanno cercando di risolvere il problema, ma la situazione è seria e probabilmente non si risolverà nelle prossime ore. Gli ingressi al pubblico, ora tutti su appuntamento, sono stati rinviati proprio perché non è possibile lavorare sui computer. L'intervento comunque è in corso e se ne saprà di più nelle prossime ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA