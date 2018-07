Paura sull'A14, camion frigorifero di una ditta di Cisterna avvolto dalle fiamme nel teramano

Il camion frigorifero di una ditta di Cisterna che trasportava alimenti è stato avvolto dalle fiamme questa mattina mentre percorreva l'autostrada A14 in Abruzzo. E' successo nella tarda mattinata nel tratto compreso tra le uscite di Atri/Pineto e Città Sant'Angelo, sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi e del comando di Pescara, con due autopompe e con un'autobotte in appoggio dal comando di Teramo.



L'autista del veicolo si è accorto della presenza delle fiamme a bordo mentre percorreva la galleria Solagne, ma ha proseguito fino a quando ha raggiunto un'area di sosta attrezzata nei pressi della galleria, per evitare che l'incendio del mezzo potesse bloccare la galleria, con gravi conseguenze per il traffico autostradale e per le persone che sarebbero potute rimanere coinvolte. Le fiamme hanno avvolto completamente il camion, un Iveco Eurocargo di proprietà dell'azienda di Cisterna. Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono state condotte dai vigili del fuoco di Roseto e Pescara.

Durante tutta la durata dell'intervento l'autostrada è rimasta aperta al traffico. Sono intervenute anche una pattuglia della Polizia Autostradale del VII tronco, per regolare il traffico e un carro attrezzi per la rimozione del veicolo incendiato.

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:36



