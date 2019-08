Paura per un imprenditore romano e la moglie rapinati in casa durante la vacanza a Ponza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Ferragosto che difficilmente dimenticheranno i titolari di una nota clinica di Roma. All’alba di giovedì, infatti, sono stati svegliati da rumori all’interno della loro casa in località “Giancos”, e si sono alzati dal letto per vedere cosa stesse accadendo.Si sono trovati di fronte a un ragazzo di una ventina d’anni, alto circa un metro e ottanta centimetri che aveva con sé una borsa appena trafugata all’interno dell’appartamento. Il medico e la moglie hanno provato a bloccarlo ma il giovane è riuscito a divincolarsi e a scappare, non prima di aver colpito con una spallata e aver fatto cadere il noto professionista romano che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Immediato l’allarme e il successivo intervento dei carabinieri dell’isola che, insieme ai militari della compagnia di Formia, stanno svolgendo gli accertamenti.Tra gli elementi una scarpa che il ragazzo ha perso fuggendo o che forse il medico è riuscito a sfilargli. Per l'uomo e la moglie un grande spavento, per l’autore della rapina impropria un bottino di 300 euro circa. Quanto era contenuto nella borsa della suocera dell’imprenditore che ha sporto denuncia.