Incendio in un appartamento a Fondi, due feriti e undici persone evacuate

Due persone sono rimaste ferite e undici sono state evacuate da un palazzo di Fondi nel quale si è verificato un incendio. Nella centralissima via Roma sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze dell'Ares 118. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Fondi e Terracina, entrambi per intossicazione e in codice giallo, il secondo in ordine di gravità.

Le fiamme hanno completamente distrutto un appartamento, mentre le altre persone presenti nel palazzo sono uscite per la densa coltre di fumo che si è sviluppata nelle scale.

Sono terminate le operazioni per avere ragione delle fiamme, mentre si cerca adesso e comprendere il motivo per il quale è divampato l'incendio. Indagini affidate alla Polizia