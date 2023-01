Paura in centro, brucia l'auto ferma al semaforo

Attimi di paura poco prima dell'ora di pranzo di ieri, un'auto in fila al semaforo in via Galvaligi ha improvvisamente preso fuoco, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Tutto si è verificato in pochi istanti nei pressi del semaforo che dà su via Sant'Agostino, a due passi dallo Stadio Francioni: la vettura, una Bmw 520 ferma in attesa del verde, ha improvvisamente preso fuoco, probabilmente a causa di un malfunzionamento. L'uomo alla guida ha immediatamente abbandonato il veicolo che in pochi istanti è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Sono intervenuti gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina, arrivati con un'autopompa per spegnere l'incendio. Fortunatamente, l'uomo al volante non ha riportato alcun tipo di conseguenza, sono intervenuti immediatamente gli uomini della Polizia locale di Latina che hanno chiuso al transito la via così da permettere ai Vigili del Fuoco di lavorare e, successivamente, rendere possibile la rimozione di ciò che è rimasto del veicolo.

La nuvola di fumo è stata distintamente visibile in più parti del centro città per diversi minuti, ma il rapido intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale ha permesso di gestire al meglio la situazione, non intralciando la circolazione già provata dalla partita di calcio tra il Latina e il Catanzaro, in programma di lì a poche ore e a causa della quale gran parte della zona circostante era stata chiusa al traffico per permettere l'afflusso dei tifosi locali ed ospiti.