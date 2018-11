Paura a Castelforte: incendio in un appartamento nel centro cittadino

Tanta Paura ieri sera a Castelforte a causa di un incendio scoppiato in un appartamento sito in Piazza Operai, in pieno centro cittadino. Il rogo è scoppiato all'interno dell'abitazione, con le fiamme che sono fuoriuscite dalle finestre, attirando l'attenzione dei presenti in strada.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte. E' stata chiusa al traffico Via Alfredo Fusco per agevolare le operazioni di spegnimento. Fortunatamente in quel momento non c'era nessuno in casa. Ignote le cause dell'incendio, forse dovute a un cortocircuito.



Sul caso indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Formia e i colleghi della locale stazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA