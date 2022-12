Paura a Latina: bambino cade dal carrello del negozio, portato al Bambin Gesù

Momenti di paura questo pomeriggio a Latina, dove un bambino di 3 anni è caduto in modo accidentale all'interno di un noto negozio di abbigliamento e sport del capoluogo. Il piccolo era seduto nel carrello che la madre stava portando dentro al negozio.

Non erano ancora le 17. All'imporvviso per cause ancora in corso di accertamento il piccolo ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamebte a terra sbattendo la testa e perdendo i sensi. La madre è stata colta da un malore. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati ambulanza ed un automedica del 118. I sanitari hanno chiesto subito l'intervento di una eliambulanza. Malgrado il piccolo si fosse ripreso è stato deciso precauzionalmente di caricarlo con la madre a bordo dell'elicottero e di trasportarlo d'urgenza presso l'ospedale pediatrico Bambino di Gesù di Roma in codice rosso per dinamica. L'eliambulanza era atterrata nell'area del parcheggio mentre una pattuglia dei carabinieri gestiva la viabilità.