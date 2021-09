Fugge all'alt della Polizia, inseguito e fermato: la patente gli era stata revocata nel 2013

Venerdì 3 Settembre 2021, 14:34 - Ultimo aggiornamento: 14:43

Quando lo hanno raggiunto hanno capito subito perché era fuggito all'alt. La sua patente, infatti, era stata revocata nel 2013 ma questo non gli aveva impedito di mettersi alla guida. Quando la polizia stradale gli ha mostrato la paletta, sulla Pontina, a Latina, intimando l'alt, lui ha accelerato ed è fuggito. Una fuga durata alcuni chilometri, con relativo inseguimento e tentativo di far perdere le proprie tracce lasciando l'auto in un'area privata nei pressi di Aprilia.

Tutto inutile: gli agenti della Polstrada lo hanno fermato e identificato, quindi sono scattate le sanzioni per tutte le infrazioni commesse durante la fuga, ma soprattutto perché guidava la Mini Cooper sulla quale si trovava al momento dell'alt, con patente di guida revocata.