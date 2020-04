Guidava nonostante la patente revocata 10 anni fa, sfugge all'alt: inseguito e denunciato

Quando ha visto il posto di controllo dei carabinieri ha fatto una rapida inversione di marcia e si è dato alla fuga. I militari non si sono persi d'animo, lo hanno inseguito e fermato e dopo pochi minuti hanno capito il perché della fuga.



L'uomo, un quarantenne di Sabaudia, dal 2010 aveva la patente revocata ma continuava tranquillamente ad andare in giro. A sorprenderlo i militari della sezione radiomobile della compagnia di Latina, nel corso di un servizio di controllo del territorio. L'uomo è stato denunciato per “guida senza patente perchè revocata” © RIPRODUZIONE RISERVATA