Passaggio della campana al Rotary Club Formia-Gaeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La dottoressa Rosanna Purificato è il nuovo presidente del Rotary Club Formia-Gaeta. Succede nell’incarico al commercialista Alberto Tedesco. Il passaggio della campana è avvenuto nella suggestiva cornice dell’hotel Summit di Gaeta, alla presenza del governatore Giovambattista Mollicone, dell’assistente del governatore, Alessandro Sestili, e di numerose autorità civili e militari. Nel corso della serata sono stti attribuiti significativi riconoscimenti, per la preziosa attività svolta sul territorio, ai past president Luigi Bartolomeo, Marianna Rossi, Giovanni Nocella e Francesco Caldiero, al socio Lena, all’assistente del governatore Alessandro Sestili e al presidente uscente Alberto Tedesco. E’ stato inoltre consegnato il ricavato del concerto ‘Classic Ford Rotary’ alla cooperativa Down at work e all’associazione Casa Laila. Dopo il bilancio di un anno intenso tracciato dal presidente uscente Tedesco, la neo presidente Rosanna Purificato ha ribadito, subito dopo l’insediamento, gli obiettivi che intende perseguire nel nuovo anno all’insegna dello spirito rotariano e l’intenzione di confermare e implementare i progetti già avviati.