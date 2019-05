Pasquale Maietta lascia i domiciliari e torna in libertà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquale Maietta è tornato in libertà. Il Tribunale di Latina, alle 16.30, ha sciolto la riserva sulla richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati difensori dell’ex deputato di Fratelli d’Italia arrestato nell'ambito dell'inchiesta Arpalo.I legali Leonardo Palombi e Filippo Dinacci avevano sostenuto l'assenza delle esigenze cautelari, in considerazione del comportamento dell'imputato.Il processo Arpalo è in corso e vede sotto accusa anche Pasquale Maietta ritenuto al vertice di un'organizzazione criminale specializzata in reati tributari, bancarotta, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni e corruzione.Maietta aveva inizialmente evitato il carcere essendosi ferito a una gamba con la motozappa nel giardino della sua villa. Dopo circa sei mesi, quando le sue condizioni fisiche erano ormai migliorate, entrò a Regina Coeli per poi ottenere gli arresti domiciliari e oggi la libertà.