Tempo scaduto per il ricovero in ospedale, nuovi accertamenti su Maietta. Ora rischia il carcere

di Marco Cusumano

Nuovi accertamenti sulle condizioni di salute di Pasquale Maietta, considerato il leader del gruppo criminale sgominato grazie all'operazione Arpalo. Il giudice Laura Matilde Campoli ha disposto una integrazione della perizia già depositata dal medico legale Maria Elena Silvotti lo scorso 19 aprile.



In quella data il perito evidenziò l'incompatibilità della detenzione in carcere con le condizioni di Maietta, gravemente ferito al polpaccio a causa di un incidente con la motozappa. Il giorno successivo, il 20 aprile, il giudice Campoli dispose il ricovero in un ospedale pubblico e Maietta fu trasferito al San Camillo dove si trova tutt'ora.



Ma nel provvedimento il giudice fu estremamente chiaro: «Cessate le esigenze di ricovero, alla scadenza di quindici giorni, come indicati dal perito, ordina il ripristino della misura cautelare della custodia in carcere già disposta».



I quindici giorni sono abbondantemente passati, anzi ne sono passati esattamente 25. Nel frattempo la Procura ha incassato anche la conferma della misura cautelare in carcere per Maietta da parte del Tribunale del Riesame. Probabilmente oggi stesso, al massimo domani, il tenente colonnello dei carabinieri Maria Elena Silvotti depositerà le nuove osservazioni chiarendo se Maietta può essere trasferito in carcere.



A quanto emerso l'ex deputato di Fratelli d'Italia sta meglio anche se necessita di ulteriori cure legate probabilmente a una serie di conseguenze indirette dell'incidente e della ferita al polpaccio. Il perito dovrà stabilire se, superata l'emergenza legata all'infezione della ferita, ora Maietta è in condizioni di essere assistito all'interno di un carcere adeguatamente attrezzato.



Il perito, subito dopo l'arresto di Maietta, indicò la necessità di «cure e trattamenti in idonee strutture pubbliche o private per un periodo ipotizzabile di 15 giorni, fino al superamento della fase acuta».



Ora, ampiamente oltre quel periodo, è arrivato il momento di una nuova verifica che potrebbe portare Maietta in carcere.



Marco Cusumano

Marted├Č 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA