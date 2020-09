Partecipò a un'estorsione con il fratello Antonio: arrestato Ferdinando Di Silvio detto "Prosciutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato arrestato dagli investigatori della squadra mobile Ferdinando Di Silvio, detto "Prosciutto", 23 anni, ritenuto responsabile di estorsione in concorso con il fratello Antonio Di Silvio detto "Patatino" che era già stato arrestato per lo stesso reato. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Latina e Ferdinando Di Silvio è finito in carcere. L'arresto è l'epilogo di un'attività di indagine avviata proprio in seguito all'arresto del fratello, fermato il 27 agosto scorso dopo aver consumato una rapina e un tentativo di estorsione nei confronti di un uomo che aveva accumulato un presunto debito di 2.500 euro.In quella circostanza Antonio Di Silvio si era presentato in casa del debitore e aveva minacciato il fratello puntandogli una pistola alla testa. Le indagini della squadra mobile hanno poi permesso di verificare anche la presenza di Ferdinando, che aveva preso parte attiva al tentativo di estorsione, colpendo al volto la vittima e causandogli lesioni.