Parco San Marco, non è stato un furto: il Comune ha fatto togliere la pompa. Ora rischio moria di pesci

Non è stato un furto. È stato il Comune a far smontare la pompa sommersa che alimentava il laghetto di parco San Marco. Lo ha scoperto questa mattina Dario Bellini al momento di sporgere denuncia. È stato un funzionario comunale a ordinare la rimozione di tubature e pompa sommersa senza calcolare che il laghetto si trasformerà in pochi giorni in uno stagno maleodorante e che il mancato ricambio di acqua farà morire tutti i pesci. © RIPRODUZIONE RISERVATA