Evergreen, l'assessore rassicura: «Nuova gestione dopo il bando»

Il Comune riceverà nei prossimi giorni il responsabile della cooperativa La Tartaruga, Giuseppe Bagnato, per valutare insieme le possibili soluzioni del caso Evergreen. Dopo l'invio dell' avviso di sgombero del parco, entro il 30 settembre , la cooperativa ha annunciato che, senza un sostegno economico per la rimozione degli alberi caduti, non potrà riaprire in primavera.Ma è soprattutto la nuova destinazione dell'area a preoccupare i numerosi frequentatori, in particolare famiglie con bambini. Su questo aspetto l'assessore Emilio Ranieri intende tranquillizzare la cittadinanza: «Il progetto Upper, nel quale il parco è stato incluso, si estenderà oltre i terreni attualmente utilizzati dall'Evergreen, in particolare nell'area che si sviluppa verso la scuola. L'intenzione è mantenere le attuali funzioni dell'Evergreen ma con una nuova gestione, con affidamento tramite bando».In sostanza dovrebbe restare attivo il servizio di ristorazione e anche i giochi dei bambini dovrebbero restare al loro posto, ma ci saranno anche altre attività con nuovi soggetti coinvolti.