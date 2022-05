Parco canale delle Acque Medie, la presentazione del progetto di Upper

Oggi alle 16 nella sala conferenze della Sapienza si svolgerà la presentazione degli studi per il “Progetto del Parco del Canale delle Acque Medie”. Il lavoro nasce dal gruppo di lavoro del Ce.R.S.I.Te.S. come sintesi dei primi risultati delle attività di ricerca in corso nell’ambito del Progetto Europeo UPPER e delle indicazioni emerse dagli “Studi per il piano strategico della città e del territorio di Latina”.

Il Canale delle Acque Medie costituisce un elemento di interesse strutturale per il centro urbano di Latina rappresentando da un lato l’ossatura portante dello sviluppo urbano del settore settentrionale della città, dall’altro una delle più importanti infrastrutture verdi e blu del territorio comunale sia in termini di potenziale biodiversità che per il ruolo di connessione ecologica che svolge tra il litorale e l’area dei Monti Lepini.

Gli studi elaborati - spiegano i promotori dell'inziativa - non devono essere considerati come un punto di arrivo bensì di partenza; costituiranno una base di riflessione e di supporto alla discussione con e per la cittadinanza che proseguirà all’interno del laboratorio di co-progettazione organizzato da Tesserae sempre nell’ambito del progetto UPPER.

A seguito delle relazioni tecniche interverranno gli Assessori Comunali Adriana Calì e Dario Bellini, il comitato Pro Parco Urbano Acque Medie, la Casa della Città e del Territorio - Urban Center, le associazioni e i cittadini interessati.

Per partecipare all’incontro occorre compilare il modulo on line accedendo attraverso il seguente link:

https://forms.gle/2u7spygap4EGSUUU8

Per partecipare in presenza occorre Green pass e mascherina FFP2.