Natale nel Parco degli Aurunci: contributi straordinari a Comuni e soggetti no profit

Natale nel Parco dei Monti Aurunci: pubblicato il bando per la concessione di contributi straordinari per iniziative dal 20 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020. Al bando possono partecipare i Comuni del Parco, anche in forma associata tra loro o con altri soggetti pubblici, ma anche altri soggetti no profit che abbiano sede e che svolgono le attività sul territorio del Parco dei Monti Aurunci.La richiesta di contributi deve essere redatta e depositata entro il 16 dicembre 2019 con una serie di formalità che sono reperibili nel bando completo pubblicato sul sito istituzionale dell'ente Parco, al seguente indirizzo:www.parchilazio.it/montiaurunci alla sezione avvisi e bandi. L'ammontare complessivo del contributo non potrà superare i 500 euro.«Si tratta - ha spiegato il presidente Marco Delle Cese - di un bando per favorire e supportare le iniziative volte a mantenere vive le tradizioni nel territorio del Parco. Iniziative culturali e con finalità sociali».«Invitiamo - ha aggiunto il direttore del Parco, Giorgio De Marchis - quanti interessati a prendere visione del bando e a rispettare tutte le formalità in esso previste. Tutti i contributi saranno erogati nei 60 giorni successivi alla rendicontazione».