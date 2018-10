Parcheggi interrati e nuove vie verdi: così cambierà il centro intorno alla Ztl

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eliminazione dei parcheggi a raso su piazza Dante e realizzazione di altri interrati sotto via Emanuele Filiberto, viale Don Morosini, l’oratorio San Marco, via Carlo Alberto; demolizione della volumetria posticcia aggiunta al palazzo delle Poste; valorizzazione degli assi principali della città. Ecco alcune delle riqualificazioni nell’inquadramento generale della pavimentazione della Ztl di Latina, richiesto dalla Soprintendenza, le cui linee di indirizzo sono state approvate ieri all’unanimità dei presenti (l’opposizione è uscita al momento del voto) dalle commissioni Lavori pubblici e Trasporti in seduta congiunta.I due progettisti della pavimentazione, gli architetti Massimo Rosolini e Luciano Pieri, hanno spiegato che si è trattato di «perimetrare una zona che ha una sua omogeneità, il centro racchiuso dall’anello di circonvallazione, e identificare le aree da riqualificare e valorizzare». Spiccano, tra queste, corso della Repubblica, da palazzo M fino a piazza Roma, o l’immaginario viale che collega piazza del Quadrato al Tribunale, i giardini pubblici «messi in contatto con l’ex Consorzio Agrario, futura Casa della Musica, e il Palacultura per creare una piazza d’ingresso al polo culturale; il grande asse di viale Don Morosini, una rambla naturalmente votata alla pedonalizzazione ma oggi abbandonata a se stessa; le due gallerie, Pennacchi e Cisa; piazza Dante, su cui si affacciano tutti palazzi di fondazione e che soffre per un parcheggio che si dovrà pensare a cancellare in luogo di altri interrati; l’Opera Balilla e la piazza urbana alle sue spalle e che ha davanti a sé lo spazio delle ex autolinee, dove eliminare il piano inclinato e ricreare un portico aperto che guardi al palazzo delle Poste». Rosolini ha dedicato un ampio passaggio ai materiali (la Soprintendenza aveva raccomandato anche «attenzione all’aspetto materico»): «Il travertino e il basalto sono diffusi nella storia della città e la pavimentazione non è una sostituzione totale dell’asfalto, bensì una possibilità di ampliamento dei marciapiedi, che manterrà la carrabilità, ma soprattutto gli assi fondanti». Tutte queste linee confluiranno ora nella delibera di indirizzo che, una volta approvata, sarà trasmessa alla Soprintendenza, chiamata a esprimere il via libera finale. Della pianificazione di queste riqualificazioni si occuperà invece il futuro Ufficio di piano, una volta reso operativo.LA POLEMICAla seduta ha visto ieri un’accesa diatriba tra opposizione e maggioranza, con la prima che ha duramente contestato la decisione di proseguire sul progetto (peraltro risalente alla passata amministrazione). Matteo Coluzzi ha citato un precedente intervento dell’assessore al ramo, Emilio Ranieri (ieri non presente) «secondo cui si sarebbe potuto anche modificare alcune parti del progetto. Il punto è politico: tra la prima e la seconda proposta si sarebbe dovuto tenere un Consiglio comunale per affrontare la questione». Coluzzi, insieme a Giovanna Miele, ha anche criticato il «totale fallimento» dell’Osservatorio sulla Ztl (nato per valutare la possibilità di modifica degli orari e venire incontro alle esigenze dei commercianti). «Indietro non si torna», ha tuonato Dario Bellini, mentre Olivier Tassi ha osservato che «è una zona in cui il traffico sarà sempre più limitato all’essenziale, trovando un equilibrio tra le varie esigenze. È un progetto che non può essere fermato».