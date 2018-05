Inchiesta Arpalo, Paolo Censi aveva capito tutto: «Li arresteranno tutti»

di Marco Cusumano

Aveva capito tutto Paolo Censi. L'avvocato penalista, morto suicida il 23 dicembre 2015, si confidò con una persona a lui vicina spiegando i motivi del suo viaggio in Svizzera avvenuto pochi giorni prima del gesto estremo. Non fu una conversazione approfondita, ma una frase ha attirato l'attenzione degli investigatori impegnati nelle indagini su Pasquale Maietta e il suo gruppo criminale.



Censi, rispondendo alla domanda della sua interlocutrice, sul motivo del viaggio in Svizzera disse: «In Svizzera ero con Paola Cavicchi, il figlio e Maietta... perché li stanno per arrestare». La donna, ascoltata dalla polizia, spiegò agli investigatori: «In quel momento non gli ho chiesto per quale motivo fosse andato in Svizzera, né perché aggiunse la successiva frase. Poi, riflettendo una volta rimasta sola, ho pensato che fosse andato per motivi legati a questioni di soldi o patrimoni di quelle persone. Mi aggiunse anche che sarebbe dovuto ripartire il giorno seguente, ovvero il 17, credo di ricordare che mi disse che sarebbe dovuto tornare in Svizzera».



Anche altre persone vicine all'avvocato Censi riferiscono di un suo coinvolgimento in operazioni finanziarie importanti. Una delle ipotesi riguarda un rientro di capitali dalla Svizzera, attraverso la procedura della voluntary disclosure. Un'operazione consistente che però sarebbe fallita per scadenza dei termini, vanificando così il rientro di una somma enorme, diversi milioni di euro.



Le domande sono molte: perché affidare a Censi un'operazione così delicata considerando che lui si occupava di penale? Cosa turbava realmente l'avvocato Censi visto che molti testimoni hanno riferito di una sua preoccupazione nei giorni precedenti al suicidio? L'ipotesi di una minaccia nei confronti suoi o dei familiari, è una delle prime piste battute dagli investigatori. Ma l'indagine è ancora in corso e bisognerà attendere l'esito per capire se effettivamente ci fu un'istigazione al suicidio, al momento l'unica ipotesi di reato.



Marco Cusumano

Luned├Č 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA