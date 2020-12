"Paolo a canestro", Iannuccelli racconta sessanta anni di basket a Latina

Il racconto della passione di una vita, cioè di 60 anni di basket. E' il libro autobiografico di Paolo Iannuccelli, giornalista e scrittore di Latina, in distribuzione (costo 15 euro) nelle librerie ed edicole del capoluogo e disponibile per la spedizione. Si chiama "Paolo a canestro - 60 anni di basket" ed è stato scritto «per raccontare le voci e le storie di atleti,di allenatori, dirigenti delle varie formazioni» con le quali ha lavorato, ricoprendo di volta in volta ruoli differenti.

Nel libro c'è il pubblico, ci sono i luoghi,le gare,le trasferte, le sconfitte, le vittorie, la gioia, le delusioni, gli amici di sempre. Insomma, i ricordi di sessant'anni di passione per la palla a spicchi . lannuccelli oltre ad aver pubblicato numerosi libri e scritto per testate locali e nazionali, ha un passato (e un presente) nel basket: ha vinto 7 campionati da coach e 7 da presidente, oltre a essere attualmente presidente dell'Associazione Basket Latina 1968.

