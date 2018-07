Panico per uno squalo a Sperlonga ma è una fake news

di Barbara Savodini

SPERLONGA - Persone spaventate, bagnini impazziti e la pinna di uno squalo arrivato praticamente a pochi centimetri dal bagnasciuga: per seminare il panico non è stato necessario che il fatto fosse realmente accaduto, è bastato postare un video sui social.Pochi minuti sono stati sufficienti per far diventare le immagini virali e generare un fuggi fuggi generale con una sequela di falsi avvistamenti provenienti da tutte le più rinomate spiagge considerando che l'allarme non era stato geolocalizzato con precisione.Non è uno scherzo ma quanto realmente accaduto domenica a Sperlonga dopo che un utente ha pubblicato un video, reale ma girato a Sibari (Calabria) il 18 giugno di quest'anno. È bastato postare le immagini su un gruppo locale per scatenare il caos non solo tra gli utenti ma anche tra le autorità competenti che hanno trascorso mezza giornata a controllare le acque della Perla del Tirreno spiaggia per spiaggia. A tranquillizzare tutti è stato ieri il Comune di Sperlonga che ha finalmente bollato la notizia come una fake news. Il tutto non senza interpellare un avvocato per un'eventuale azione legale contro chi, ancora una volta, ha provato a minare l'immagine della rinomata località costiera.