Panettone Day è il concorso esclusivo promosso dalla nota azienda Braims, nato per premiare i migliori panettoni artigianali e promuovere l'eccellenza della pasticceria italiana. Per il secondo anno consecutivo tra i 15 finalisti del panettone tradizionale figura, unica nel Lazio, Tiziana Caruso, titolare insieme alla sorella Annamaria e al cognato Alessandro della Pasticceria-Caffetteria Caruso, sulla via Appia a Minturno.È riuscita ancora una volta a conquistare il palato raffinato del presidente e maestro dei maestri, il 77enne bresciano Iginio Massari, a capo della giuria di esperti composta da Salvatore De Riso, Debora Massari, Davide Comaschi e Francesco Bertolini (vincitore dell'edizione 2019). Nel settore da una ventina d'anni, la 49enne artista minturnese, sposata con Giuseppe, è madre di tre figlie: le studentesse universitarie Valeria e Giulia e la piccola Alessia. Lo scorso anno Tiziana arrivò in finale insieme ad un altro pontino, Ferdinando Tammetta del Forno Tammetta di Fondi. Sarà un'occasione da non perdere per promuovere il nostro prodotto a livello nazionale afferma la pasticciera Il concorso ha un valore specifico nel dare un messaggio a tutti sull'importanza di sperimentare nuove opportunità per valorizzare l'artigianalità e il saper fare che ha reso l'Italia famosa nel mondo. Il locale, nato prima come panetteria, è passato a pasticceria da forno fino a caffetteria.Quanto dura realizzare un panettone? Almeno 24 ore. Si parte dal preimpasto che dura tutta la notte, utilizzando ingredienti previsti dal disciplinare, con burro, tuorlo d'uovo, frutta candita di qualità. Dopo la fase iniziale di 12 ore, la mattina si impasta e si fa puntare (significa far lievitare per un tempo breve, dai 15 ai 30 minuti, coprendo il dolce con la pellicola, ndr) e poi si spezza, si fa la forma e si mette negli stampi. Un'altra levitazione di 4-6 ore e poi nel forno. Una volta sfornato a testa in giù per almeno 8 ore. Può essere imbustato il giorno dopo freddo, senza conservanti per evitare muffe. È un processo che richiede tempo e nel periodo estivo le alte temperature vanno ad incidere. Il segreto? Tanta passione e attenzione, utilizziamo materiali di prima qualità del nostro territorio: aromi naturali, miele, arancio, limone, uvetta, cedro candito. Nel periodo delle ricorrenze variamo i gusti, cercando di proporre almeno una novità.L'anno scorso dopo la finale abbiamo avuto la possibilità di esibire allo store il nostro panettone con pere e cioccolato, è andato a ruba, sorride la Caruso. I prodotti saranno presenti dal 12 ottobre all'8 novembre nel Temporary Shop Panettone Day a Milano, aperto in Corso Garibaldi. Finale il 15 settembre nel Ristorante Cracco a Milano.