Pallavolo. Il tarquiniese Alberto Elia terzo centrale per la Top Volley Latina

Si va completando il roster della Top Volley Latina che intanto si arricchisce con l’ingaggio di un altro centrale.Nato a Tarquinia (Viterbo) 35 anni fa, due metri e cinque centimetri di altezza, il nuovo arrivatoè cresciuto pallavolisticamente parlando nelle giovanili della Sisley Treviso, storica squadra con la quale ha esordito in serie A1 nella stagione 2005-6. Successivamente il centrale viterbese ha calcato i campi di numerose squadre di A1 e A2 e nella passata stagione era in forza al Ravenna.“Per me è un onore arrivare alla Top Volley Latina che è una società storica della mia regione, da quasi vent’anni nella massima serie - dice il nuovo arrivato alla Top - nel Club pontino sono passati alcuni dei centrali più forti del panorama mondiale, tra cui Gustavo, Geric, Fortunato e per me indossare la loro stessa maglia è un grande soddisfazione e voglio farlo con il massimo dell’impegno, del sudore e del sacrificio”.Alberto Elia ha voglia di mettersi in gioco. “Voglio dimostrare di essere un atleta che può giocare a questi livelli. Ho parlato con il coach Tubertini e mi ha illustrato la sua filosofia di gioco che condivido. Obiettivi? Penso che sia giusto che a porre traguardi sia la società. Io vorrei che il pubblico si affezionasse alla squadra e la seguisse con partecipazione per tutta la stagione”.Il direttore sportivo della Top Volley, Candido Grande, che insieme al tecnico sta portando avanti il mercato è soddisfatto.“Conosciamo molto bene Alberto, abbiamo seguito il suo percorso professionale, è un atleta che dà ampie garanzie sia tecniche che di esperienza e fa al caso nostro - ha spiegato il ds del sodalizio pontino - siamo felici che abbia risposto alla nostra chiamata. L’ho sentito molto determinato e contento, in questo caso devo dire che le sue parole sono veramente il miglior modo per iniziare un rapporto che ci vedrà impegnati nel prossimo campionato di Superlega che, come tutti sanno, è sempre più difficile”.Attualmente la nuova squadra della Top Volley è composta dal palleggiatore e capitano, dall’opposto della nazionale francese, dai centrali(canadese),, dagli schiacciatori(martello della nazionale olandese),(nazionale argentino),(tedesco), dal liberoAll’appello mancherebbero soltanto un secondo palleggiatore, un secondo opposto, possibilmente con possibilità quarto martello ricevitore e un secondo libero