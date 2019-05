Pallavolo, il nazionale canadese Arthur Szwarc è il nuovo centrale della Top Volley Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora una ufficializzazione da parte della Top Volley Latina, degli acquisti anticipati nella settimana scorsa. Dopo il martello tedesco Moritz Karlitzek e il libero Domenico Cavaccini è la volta del centrale Arthur Szwarc, un ragazzone di due meri e nove centimetri di 24 anni originario di Toronto in Ontario (Canada).Il nuovo arrivato alla corte di coach Lorenzo Tubertini fa parte della nazionale canadese con la quale ha conquistato nel 2017 la medaglia di bronzo alla World League. Da due anni il gigantesco centrale era in forza al club francese dell’Arago de Sète, squadra di Ligue A. E nella cittadina costiera dell’Occitania è stato “scovato” dal ds Candido Grande e da coach Tubertini che stanno cercando di individuale giovani talenti per formare la nuova squadra.Alla sua prima esperienza italiana Arthur Szwarc non è per nulla intimorito. “So che il campionato italiano è il migliore del mondo, e può spingere un giocatore a fare il possibile per crescere - spiega il nuovo centrale - In Superlega giocano atleti di un livello talmente alto che porterà le sfide a livelli sempre più impegnativi”.Tra le doti caratteristiche del nuovo arrivato c’è la battuta particolarmente potente e insidiosa “Sono molto competitivo e mi piace lavorare - dice di sé Szwarc - Sono pronto a mettermi a disposizione del coach e della squadra che non conoscevo direttamente. Per questo sono impaziente e curioso di conoscere i miei nuovi compagni e di mettermi a disposizione del coach. Spero di poter dare il mio contributo per raggiungere l’obiettivo della Top Volley nel prossimo campionato, che è la salvezza e, perché no, puntare anche più in alto”.La nuova Top Volley è per oltre la sua metà assemblata. Regista e opposto saranno Daniele Sottile e il ventiduenne della nazionale francese Jean Patry (entrambi da ufficializzare), al centro Andrea Rossi e Arthur Szwarc, di banda Moritz Karlitzek, Ezequiel Palacios (?) e un altro schiacciatore/ricevitore di prima fascia che la coppia Grande/Tubertini sta cercando sul mercato mentre il libero sarà Domenico Cavaccini. La panchina dovrà essere completata con un secondo regista (resta Huang Pei-Hung?), un secondo opposto, un quarto schiacciatore e un terzo centrale. Il mercato è in pieno fermento.