Pallanuoto serie A2, Latina batte Torino (12-10) e si aggiudica gara-1 della semifinale play off

La Latina Pallanuoto si aggiudica con decisione e superiorità la gara-1 della semifinale play off di serie A2, battendo il Torino 12-10 e mettendo un’ipoteca sul passaggio alla fase successiva. Determinante sarà gara-2 in programma mercoledì pomeriggio ad Anzio altrimenti si dovrà giocare la bella a Torino sabato 15 giugno.E’ stata una gara agonisticamente emozionante, carica di tensione, dura come era nelle previsioni, che ha impegnato a fondo fisico e testa dei ragazzi in acqua e le coronarie dello staff a bordo vasca. Una gara che ha visto di fronte due squadre forti e decise entrambe a fare proprio il risultato. Una gara caratterizzata da capovolgimenti di fronte, di equilibrio, a tratti, fino al parziale definitivo, quando Latina ha tirato fuori tutta la sua potenza e soprattutto la sua lucidità andando a cogliere, con un parziale di 3-1 una vittoria importantissima.In avvio di gara è stata Latina a prendere l’iniziativa con un 3-0 (un gol di Goreta ha aperto le danze) subito rintuzzato dai piemontesi che infilavano per ben quattro volte la porta pontina chiudendo in vantaggio il primo tempo 4-3.Secondo parziale con Torino che allunga ma è pronto il disco rosso di Latina che piazza un poker e va al cambio di campo in vantaggio 7-6.Terzo tempo in equilibrio: 9-9 poi nel definitivo quarto parziale Latina è riuscita con grande lucidità e tecnica a mettere sotto i pur forti avversari andando a cogliere una vittoria d’autorità che dà ai ragazzi di coach Mirarchi un vantaggio pesante in questa semifinale play off.Mercoledì ad Anzio la decisiva gara-2.“Una partita entusiasmante ha detto a fine gara il team manager di LatinaEgidio Cervini - siamo partiti molto forte, abbiamo poi subito il ritorno del Torino, abbiamo comunque mantenuto la calma e siamo riusciti a giocare con forza e continuità per arrivare alla vittoria”.Sorridente il presidente Francesco Damiani: “E’ stata una gara bellissima, affrontata a viso aperto dalle due formazioni con un forte Torino che non è riuscito a contenere freddezza e cinismo dei nostri - ha commentato il numero uno della Latina Pallanuoto - Abbiamo reagito nel momento più difficile della partita, cogliendo una vittoria importantissima contro una formazione molto forte e ben organizzata. Ora attendiamo mercoledì la gara 2 in casa per vincere e conquistare la finalissima.”Reale Mutua Torino 81 Iren: M. Aldi, T. Seinera 1, Ermondi, E. Azzi 1, A. Maffe' 2, S. Oggero 1, C. Brancatello 1, I. Vuksanovic 1, E. Capobianco, G. Loiacono 2, V. Audiberti, F. Gattarossa 1, G. Costantini. All. AversaLatina Pallanuoto: G. Cappuccio, A. Tulli 1, G. De Bonis, A. Goreta 3, G. Gianni 2, A. Falco 1, A. Castello 2, G. Barberini, F. Lapenna 1, D. Priori, L. Di Rocco 2, M. Giugliano, L. Marini. All. Mirarchi.Note: parziali 4-3; 2-4; 3-2; 1-3; superiorità numeriche: Torino 81 2/13; Latina Pallanuoto 2/11 + due rigori.