Pallanuoto, passo falso di Latina, sconfitto (8-11) da Palermo. Si complica la corsa ai play off

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passo falso della Latina Pallanuoto che cede in casa alla Telimar Palermo (8-11) e lascia sul piatto tre punti pesantissimi che rendono la corsa ai play off ancora più incerta ed aperta.Mentre Salerno continua la sua marcia battendo a domicilio i messinesi della Unime e salgono a 44 punti, Latina mantiene la seconda posizione con 40 punti ma vede avvicinarsi Pescara (39) e la stessa Telimar (38) mentre Roma Vis Nova insegue a 37. Perde terreno la Unime Messina sconfitta dalla capolista Salerno che resta a 33.I ragazzi di Mirarchi speravano in una vittoria per consolidare la posizione e affrontare con maggiore tranquillità il rush finale della regular season che riserva a Latina due trasferte complicate (Messina e Pescara) prima della chiusura in casa contro i campani dello Studio Senese.Che i palermitani non salissero in terra laziale per una gita lo si sapeva e in acqua dopo un primo tempo in cui Latina è riuscita a tenere a bada gli avversari (2-1), hanno preso l’iniziativa e, sfruttando al meglio le superiorità numeriche, sono andanti al cambio di campo in vantaggio 8-7. Costretta a inseguire Latina ha un po’ perso lucidità non riuscendo ad agguantare i coriacei avversari che si sono aggiudicati (2-3 e 1-3) secondo e terzo tempo fissando il risultato finale sull’ 8-11.Latina Pallanuoto: G. Cappuccio, A. Tulli, G. De Bonis, A. Goreta 3, G. Gianni 3, A. Falco, A. Castello, G. Barberini, F. Lapenna 1, D. Priori, L. Di Rocco 1, M. Giugliano, L. Marini. All. MirarchiTelimar Palermo: A. Lamoglia, A. Tuscano, G. Galioto 1, F. Di Patti 1, D. Occhione, R. Lo Dico, A. Giliberti, J. Saric 3, F. Lo Cascio 1, T. Tabbiani 3, A. Fabiano, M. Migliaccio 2, A. Sansone. All. QuartuccioArbitri: Sponza e Bianco l.Note: parziali: 2-1 3-4 2-3 1-3 Usciti per limite di falli Galioto (T), Gianni (L) e Occhione (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Latina 1/12 + due rigori e Telimar 5/11. Nel quarto tempo espulso il tecnico Mirarchi (L) per proteste. Spettatori 130 circa.