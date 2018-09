Pallanuoto, Latina prepara il piano B e va verso Anzio: i giocatori cercano casa

Ultimo aggiornamento: 09:09

Non sono solo gli atleti degli sport di terra a stare come color che son sospesi per il problema legato all'agibilità degli impianti sportivi. Anche la Pallanuoto Latina, la squadra del presidente Francesco Damiani, ha una lunga storia di successi sportivi a volte condizionati dalla disponibilità dell'elemento acqua, leggi piscina.Ora i ragazzi della Latina Pallanuoto si preparano a un campionato di A2 con non nascoste ambizioni di tornare nella massima serie. Ma dove si giocherà? Il presidente Francesco Damiani ha da tempo presentato al Comune un progetto per la realizzazione dello Stadio del Nuoto, del quale si sta ancora oggi discutendo. Ma nel frattempo resta il problema campo.Il complesso delle piscine di via dei Mille soffre della stessa malattia dell'affiancato PalaBianchini, vale a dire mancanza di agibilità con conseguente necessaria assunzione di responsabilità degli amministratori per consentire l'utilizzo della vasca e delle tribune rollercoaster.«A tutt'oggi non abbiamo certezze dice il direttore sportivo, Roberto De Gennaro Domani (oggi per chi legge ndr) avremo un incontro con l'Amministrazione comunale dal quale speriamo possa venire qualche indicazione». E, come accaduto per la Top Volley che emigrerà, almeno inizialmente a Caserta, anche la Latina Pallanuoto ha dovuto approntare un piano B guardando fuori dai confini della città, verso Anzio.Con il Comune tirrenico sono in corso trattative - che vanno avanti da qualche tempo - dopo che la gestione della piscina olimpionica (finora in capo all'Anzio per il quale è scaduta l'ennesima proroga) è stata affidata temporaneamente alla Federnuoto, in attesa che venga pubblicato il bando per la gestione definitiva. E chissà che non possa arrivare un accordo con la Latina Pallanuoto.«Non nego che ci stiamo tutelando dice ancora De Gennaro - e Anzio è una delle possibilità alternative, fermo restando che la nostra prima scelta resta quella di giocare a Latina».E se lo sport pontino di eccellenza continua a restare nel frullatore in attesa di conoscere il proprio futuro alcuni atleti della nuova squadra della Latina Pallanuoto si stanno informando sugli affitti ad Anzio. Non certo per le vacanze dell'anno prossimo.