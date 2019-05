Pallanuoto, altro scontro diretto per Latina in acqua ad Anzio contro la Telimar Palermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una sfida importante quella in programma domani (sabato 4 maggio) pomeriggio alle 16,30, nella piscina comunale di Anzio. Di fronte ci saranno la Latina Pallanuoto e Telimar Palermo, uno scontro diretto tra due squadre che si contendono uno dei quattro posti nei play of promozione.La squadra allenata da coach Maurizio Mirarchi è seconda nella classifica provvisoria, con 40 punti, uno in meno della capolista Sorrento, seguita da Pescara a 36 e dai palermitani della Telimar, quarti con 35 punti (ma con una partita in meno).Sono rimaste quattro giornate da disputare per completare la regular season del girone Sud del campionato di serie A2 e con 12 punti in palio e sei squadre compresse in appena 8 punti (tra i 41 di Salerno e i 33 di Messina) tutto può ancora accadere. Vietato distrarsi soprattutto negli scontri diretti come quello in programma tra Latina e Palermo.All’andata vinsero i siciliani (13-11) e la voglia di riscatto da parte di Federico Lapenna e compagni è un motivo in più per scendere in acqua con la grinta e il cinismo agonistico necessari e tirare dritto verso il risultato finale.Sabato scorso Latina è andata a cogliere una convincente vittoria a Napoli contro l’Acquachiara, mentre la Telimar ha battuto in casa l’altra aspirante play off, Unime Messina. C’è ottimismo e voglia di fare in entrambi i team; il capocannoniere Antun Goreta è intenzionato a mantenere e incrementare il suo attuale primato (53 gol) tra i due gironi della serie A2. Ingredienti che renderanno il match al fulmicotone“Affrontiamo una buona squadra che si è rinnovata rispetto alla passata stagione - dice coach Marizio Mirarchi - Siamo consapevoli che per vincere bisognerà disputare una grande partita giocata con la massima motivazione e con la voglia di ottenere il risultato”.“Un altro scontro diretto, nel quale i punti valgono doppio - commenta il presidente Francesco Damiani - Vincere e conquistare la posta ci consentirebbe di affrontare con meno ansia le trasferte successive di Messina e Pescara. Ci aspetta un finale di campionato entusiasmante, con tanti scontri nei quali servono concentrazione e determinazione perché la spunterà chi riuscirà a sbagliare di meno”.