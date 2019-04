Pallamano, Gaeta e Fondi piangono la scomparsa del portiere Francesco Amendolagine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto nel mondo della pallamano. Nella notte è morto per un malore Francesco Amendolagine, portiere della Loacker Bolzano (serie A1) che domani avrebbe compiuto 36 anni. Amendolagine è stato legato anche alle due squadre della provincia di Latina: nelle stagioni 2010-2011 e 2011-2012 aveva difeso i pali dello Sporting Club Gaeta. «Un encomiabile professionista, ma soprattutto un ragazzo virtuoso e dai sani principi morali, Francesco si è sempre distinto in campo per la sua grinta ed il suo carattere da vero trascinatore. Amava profondamente Gaeta, tanto da sognare sempre un gradito ritorno nella nostra città. Il Gaeta Sporting Club 1970, il suo presidente, l'allenatore, gli atleti e tutto lo staff si uniscono al dolore della sua amatissima Giulia, del fratello Marco, della sua famiglia e della SSV Bozen Handball», è il ricordo dello Sporting Club attraverso la propria pagina Facebook. Anche il fratello Marco ha indossato in passato per diversi anni la maglia biancorossa. «Oggi è un giorno triste per la pallamano italiana, che perde un simbolo, un esempio, uno stimato uomo e professionista”, è il commento dell’Hc Fondi presieduto da Vincenzo De Santis, che si stringe intorno alla famiglia Amendolagine e al fratello Marco, ex portiere della squadra rossoblu. Infine anche la Figh, la Federazione italiana di handball, tramite il presidente Pasquale Loria ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa del portiere originario di Modugno (Bari), ex Casarano, Conversano e Mezzocorona, che soltanto a febbraio aveva contribuito alla vittoria della Coppa Italia con il team altoatesino del Bozen.