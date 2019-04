Pallamano: Fondi affronta la capolista Bolzano, Gaeta a Conversano per la salvezza

Torna dopo la pausa Nazionale il campionato di serie A1 di pallamano. L’Hc Banca Popolare Fondi affronterà tra le mura amiche la capolista Bolzano. Coach De Santis dovrà far a meno del gioiello Leal, infortunato. Fischio d’inizio alle ore 19.



Trasferta per la Mfoods Carburex Gaeta contro la seconda in classifica Conversano. Mister Onelli tenterà il tutto per tutto per cercare di portare a casa un risultato utile ed allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica. © RIPRODUZIONE RISERVATA