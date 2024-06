Domenica 9 Giugno 2024, 07:00

Tante anime, un unico leitmotiv: «Giù le mani da Palazzo Caetani». A Fondi continuano i timori per il futuro dello storico edificio, uno dei simboli della città, che sulla scorta di una recente delibera della Giunta regionale potrebbe essere frazionato e in parte venduto ai privati. Un deciso cambio di prospettiva contestato, e che ha appena portato ad avviare una petizione popolare per chiedere ai vertici della Pisana un repentino dietrofront.

La delibera

La delibera della discordia, approvata lo scorso marzo, ha reso un’ala dell’immobile alienabile e, di conseguenza, vendibile al di là di ogni vincolo monumentale. Palazzo Caetani è per circa il 90% di proprietà della Regione, che lo acquistò nel 2001 nell’ambito di una più vasta operazione di recupero del patrimonio comunale. Diventato nel secondo dopoguerra un anonimo palazzo di appartamenti ed uffici, riuscì progressivamente a tornare quasi del tutto a disposizione della collettività. Una nuova vita a rischio con la deliberazione della Giunta del governatore Francesco Rocca: in città c’è l’incubo di uno smembramento a prezzi concorrenziali, capace magari di lasciare campo libero a interessi speculativi.

Ai primi dubbi, sollevati dal mondo dell’associazionismo e ripresi dalle forze d’opposizione, l’amministrazione comunale del sindaco Beniamino Maschietto aveva risposto chiedendo alla Regione alcuni locali appena lasciati liberi da una banca, con l’intenzione di bloccarli attraverso una concessione a canone ricognitorio.

Ma la possibilità che altre porzioni di Palazzo Caetani possano finire in mano ai privati è rimasta concreta, motivo per cui sul finire di maggio cinque consiglieri comunali di minoranza - Franco Cardinale, Francesco Ciccone, Tiziana Lippa, Luigi Parisella e Salvatore Venditti - hanno scritto, oltre che alla stessa Regione, al Ministero della Cultura. Una missiva incentrata sul grande interesse storico-artistico dell’immobile e seguita dalla succitata raccolta firme, avviata in questi giorni da un gruppo di cittadini lasciando da parte ogni “cappello” politico.

Si punta al «blocco della vendita» delle parti del palazzo a rischio, chiedendo la sospensione della delibera finita nell’occhio del ciclone e un ritorno dei beni in questione nell’inventario regionale degli immobili indisponibili.

«La petizione è promossa senza alcun simbolo di partito o movimento perché mira a rappresentare il pensiero della comunità, e sarà sottoposta all’attenzione del sindaco, della Regione e del Ministero della Cultura», spiega il capogruppo di Fondi Vera Francesco Ciccone. «Hanno già aderito molte associazioni culturali e di promozione sociale, e l’invito a partecipare è rivolto a tutte le realtà del territorio, nessuno escluso.

Associazioni di categoria ed istituzioni comprese. Rischia di svanire l'obiettivo istituzionale, chiarito già nel 2001 dalla Regione, di ricomporre il più possibile l’unità immobiliare ed architettonica del Palazzo Caetani unitamente alla torre del castello». Un obiettivo che al momento si ritiene «seriamente compromesso». Di qui, il proposito di chiedere dietro la spinta popolare una parziale revoca di quanto disposto dalla deliberazione regionale, chiamando in causa anche gli uffici ministeriali.