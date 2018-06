Palabianchini chiuso, lavori di adeguamento al via

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il PalaBianchini chiude da oggi le porte a qualsiasi attività per consentire i lavori di adeguamento alle normative imposte in tema antincendio e di sicurezza in generale. E parte una nuova corsa contro il tempo. «Abbiamo presentato il progetto e ora partiamo. Stimiamo di poter riaprire nel giro di due mesi, e comunque prima dell'avvio dei campionati dice l'assessore Emilio Ranieri per consentire alle società di volley, basket e calcetto, che abbiamo convocato e informato, di poter giocare». In realtà...