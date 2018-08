Paesaggi, colori ed emozioni: dal 29 agosto la personale di Faccincani a Sperlonga

di Barbara Savodini

I colori e la creatività di Athos Faccincani stanno per esplodere a Sperlonga dove dal 29 agosto al 9 settembre sarà possibile ammirare una personale con le più note opere del pittore nativo di Peschiera del Garda.

La location scelta è la sala convegni dell'ex chiesa Sanctae Mariae De Spelonche, in via Porta Piccola Della Chiesa.



Dopo aver portato la sua travolgente energia in tutto il mondo e nelle più rinomate cittadine italiane, Faccincani torna a Sperlonga per esporre ma anche, chissà, per cercare ispirazione in una località che con le sue sfumature di azzurro più volte ha già suggerito all'artista scorci e soluzioni creative.

Nei dipinti di Faccincani, del resto, il sole è sempre alto nel cielo e non c'è mai una nuvola «perché – ricorda l'artista - i sogni sono esattamente come noi li vogliamo, se abbiamo ancora il coraggio di sognare». È così che in tutte le opere, che spesso traggono ispirazione dai più suggestivi angoli di paradiso del nostro Bel Paese, Capri, Positano, Ischia o Sperlonga solo per fare qualche esempio, la luce, la natura e i colori interpretano un ruolo da protagonisti.



“Innanzitutto, l'emozione! Soltanto dopo la comprensione”: è utilizzando le parole di Paul Gauguin che l'artista dà all'osservatore una chiave di lettura per interpretare la sua arte e le opere degli ultimi anni. Uno dei più rinomati artisti contemporanei, dunque, ma anche un grande affabulatore: con la sua arte, la sua filosofia e i suoi colori Faccincani ha infatti già stregato moltissimi vip e famosi di Hollywood nelle cui residenze non è raro trovare i più ammirati e fotografati scorci italiani. L'ingresso alla mostra, aperta dalle 18 alle 24, è libero.

