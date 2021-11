Ancora episodi di violenza sulle donne a Cisterna. Ieri sera attorno alle 23.50 una ragazza ha chiesto aiuto al 112: alla porta di casa si era presentato il padre che brandendo un’ascia voleva entrare a tutti i costi forse per accanirsi sulla ex. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cisterna ed Aprilia. L’uomo ha tentato la fuga, ma dopo un inseguimento è stato raggiunto e arrestato. T.M. 50 anni è stato così portato in carcere. Nella sua auto è stata trovata l’ascia.