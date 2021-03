Padel, a Latina si gioca l'Open Pelota Club: domenica le finalissime

Gli occhi del panorama nazionale del padel sono su Latina dove si sta giocando l’Open Pelota Club, evento con con montepremi 1.800 euro che vede in campo i big della racchetta super tecnologica. Sui campi del circolo del capoluogo pontino, in via Coletta (traversa della Statale 156 dei Monti Lepini, tra Borgo San Michele e Latina) Nel tabellone maschile ci sono Riccardo Sinicropi - Lorenzo Di Giovanni, testa di serie numero uno, poi Emanuele Fanti - Michele Bruno, Filippo Scala - Denny Cattaneo, Gustavo Sarmiento - Alexis Rosete Barriga. La coppia numero uno d’Italia, Marcelo Capitani-Simone Cremona è presente, cosi come Alessandro Tinti - Luca Mezzetti. In campo anche Alessio Luchetti con David Verde, Saverio Palmieri con Daniel Calado Luengo, Nicolò Cotto con Nicola Remedi.

Nel tabellone femminile, le numero uno sono Carolina Petrelli - Emily Stellato, poi Alessia La Monaca - Claudia Cascella, Martina Pugliesi - Benedetta Sobrero ed Erika Zanchetta - Giorgia Marchetti. Domenica si chiudono i giochi con le semifinali e le finali del tabellone maschile e femminile del tabellone open.

