Pacemaker hi-tech, al Goretti primo impianto nel Lazio

E' stato eseguito mercoledì dall'equipe di Elettrofisiologia cardiaca dell'Unità operativa complessa di cardiologia del Santa Maria Goretti, diretta dal professor Francesco Versaci, il primo impianto di pacemaker Micra. E' il primo intervento del genere nel Lazio e uno dei primi effettuati in Italia. «Si tratta di un dispositivo tecnologicamente innovativo che rispetto al suo predecessore pacemaker senza fili già in uso da qualche anno consente di sincronizzare le attività elettrica atrioventricolare ottenendo una stimolazione cardiaca molto più fisiologica per il paziente» racconta Rita Di Rosa, direttore dell'Unità operativa semplice di elttrofisiologia ed elettrostimolazione del Goretti.

Vedi anche > Ecocardiogramma a domicilio, percorso per pazienti fragili: a Latina primo esperimento in Italia

L'intervento è stato eseguito dalle'equipe composta oltre alla Di Rosa, dal dottor Petrassi, dalla dottoressa Del Giudice e dal dottor Savocchi, con il supporto del personale infermieristico e tecnico dedicato composto dagli infermieri Vargiù, Viazzo, Albanesi e dai tecnici Ferraiolo, Di Trocchio e Capasso. «E' una tecnologia appena uscita, più fisiologica, che riduce al massimo i rischi di infezione che sono il problema maggiore dei pacemaker tradizionali» spiegano dal Goretti. L'intervento è durato complessivamente un'ora ed è perfettamente riuscito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA