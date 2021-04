Pacco sospetto all'istituto Gramsci di Aprilia: studenti evacuati. Attesi gli artificieri

Pacco sospetto alla scuola Gramsci di Aprilia in via Marco Aurelio: questa mattina dopo il ritrovamento è scattato il piano di emergenza. Gli studenti sono stati fatti evacuare e fatti radunare nell'area verde antistante l'istituto scolastico. Sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale che hanno delimitato l'area dove si trova la busta sospetta: è stata attaccata con del nastro al cancello che dà su via Giulio Cesare.

Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco. La situazione è sotto controllo, ma ora si attendono gli artificieri. «Attendiamo con fiducia il lavoro delle forze dell'ordine - ha detto il sindaco di Aprilia AntonioTerra - in questi casi è bene agire con molta cautela».

Ultimo aggiornamento: 10:24

