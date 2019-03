Otto marzo: 11 uffici postali interamente gestiti da donne in provincia di Latina

Undici uffici postali della provincia di Latina affidati esclusivamente a donne: Abbazia di Fossanova, Borgo Grappa, Borgo Montello, Maenza, Cori, Sezze Stazione, Roccasecca dei Volsci, Prossedi, Sermoneta, Santa Maria Infante e Roccamassima.



E' uno dei dati forniti da Poste italiane in occasione della giornata internazionale della donna. L'azienda «si conferma una delle realtà lavorative con la più alta percentuale femminile di dipendenti in Italia e anche a Latina l’attenzione dell’azienda nella promozione di una cultura d’impresa inclusiva raggiunge livelli di eccellenza».



Le donne in provincia sono infatti il 57% dell’intero universo (nel Lazio la media è del 53%) mentre sul totale degli 87 uffici postali di Latina e provincia il 49% è diretto da donne. © RIPRODUZIONE RISERVATA