L’Ostello del Golfo, inaugurato due settimane fa a Gaeta e già con il pieno di prenotazioni fin dai primissimi giorni, è al centro delle polemiche sulle tariffe praticate per i soggiorni dei giovani. Le ha avviate il consigliere comunale di minoranza Emiliano Scinicariello, il quale, pur concordando sulla modernità e le comodità della struttura gestita dall’Ipab SS. Annunziata in via Amalfi e realizzata con un progetto finanziato con 280mila euro, sostiene di non aver riscontrato “una mitigazione dei prezzi” rispetto ad altri ostelli esistenti in Italia e di non aver percepito indicazioni sul fatto che gli ospiti debbano essere giovani.Ci va più pesante il circolo di Rifondazione comunista “Enzo Simeone” di Formia, che si chiede se l’Ipab SS. Annunziata «sia diventata un’agenzia immobiliare o cos’altro». «La cosa che ci ha colpito - rileva il Prc - è che non è dato sapere chi lo gestirà materialmente e soprattutto lasciano senza fiato le tariffe. Si parte da una tariffa giornaliera di 55 euro (infrasettimanale - giugno/settembre) per finire agli 80 euro (infrasettimanale - agosto) per una camera standard con balcone vista mare. Non sappiamo quali giovani abbia in mente l’Ipab, di certo non potranno appartenere alle categorie di cui dovrebbe occuparsi per statuto l’Ipab SS. Annunziata».Non si è fatta attendere la replica dell’Ipab, che chiarisce anzitutto che l’Ostello nasce da un progetto «che vede, quali partner accreditati, il Comune di Gaeta, l’Ipab SS. Annunziata e l’associazione culturale Ante Omnia» e che la gestione dell’ostello è affidata esclusivamente al personale dell’Ipab e il finanziamento erogato non riguarda solo la gestione della struttura ma anche il suo recupero edilizio.Poi la precisazione sui prezzi. La camera doppia standard vista mare, destinata a due ospiti, ha un costo infrasettimanale, nei mesi di giugno e settembre, di 50 euro al giorno e non 55 ed un costo infrasettimanale, ad agosto, di 70 euro al giorno e non 80. Ed esistono ulteriori camere doppie standard al costo infrasettimanale di 45 euro a giugno e settembre e 65 euro ad agosto.«Tali costi - aggiunge l’Ipab - sono in linea con quelli di altre strutture similari sul territorio nazionale che si aggirano su 14 euro al giorno per posti in camerata da 8 letti con bagno in comune e, quindi, con una qualità del servizio di gran lunga inferiore e, per giunta, incompatibile con le attuali normative anti Covid-19. Inoltre, tutti i giovani ospiti hanno accesso gratuito alle strutture del Polo Museale e alla piattaforma streaming dove saranno caricate attività formative in ambito storico-artistico, di marketing turistico digitale, recruiting aziendale ed anche culinario». A breve si appronteranno pacchetti di soggiorno con prezzi calmierati, per nuclei familiari o giovani in condizioni economiche modeste.