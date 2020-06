Un nuovo ecocardiografo"Goretti", ancora una donazione all'ospedale di Latina

Un nuovo macchinario per ecocardiogramma donato all'ospedale "Santa Maria Goretti" dalla Elform srl, azienda che già in passato si è distinta per sensibilità e attenzione verso le realtà ospedaliere e territoriali.

Grazie alla collaborazione con il reparto di Cardiologia diretto da Francesco Versaci, è stato possibile nel corso del tempo mettere in atto tutta una serie di iniziative di notevole importanza sociale, fiore all’occhiello dell’azienda locale che opera nel campo della formazione dei professionisti sanitari.

A presentare i progetti più rilevanti è Simona Leone, titolare e amministratrice della Elform. «Dal 2018 è partita una stretta collaborazione con alcune realtà territoriali, come, appunto, il reparto di Cardiologia del Goretti e l’Associazione Latinacuore. L’unione di queste tre realtà ha consentito di portare avanti una serie di iniziative molto importanti per il territorio, come l’acquisto di 6 dei defibrillatori dislocati in varie zone della città, la formazione di personale delle forze armate e di alcuni commercianti all’utilizzo di queste apparecchiature, l’acquisto di altri macchinari e attrezzature di utilità per il reparto. Inoltre, abbiamo organizzato corsi di formazione e sensibilizzazione nelle scuole di Latina e partecipato alla campagna ‘La prevenzione cardiovascolare sCorre’, progetto volto alla prevenzione delle malattie cardiocircolatorie».

La Elform, che nel 2010 si è accreditata come provider del Ministero della Salute, è pronta a sviluppare altre idee interessanti.

«Contiamo di portare avanti con maggiore incisività le campagne informative della pagina “Latina città cardioprotetta” - prosegue la Leone - , attraverso una comunicazione mirata, in grado di promuovere in tutto il capoluogo comportamenti sani. La realtà di Latina si è distinta negli ultimi anni per l’attività di contrasto e prevenzione dell’infarto del miocardio, arrivando ai primi posti in Italia per numero di casi trattati rispetto alla popolazione e percentuali di successo, grazie all’efficacia della rete provinciale per l’infarto. A novembre, poi, si terrà la seconda edizione dell’evento formativo ‘Infarto e stroke: ogni minuto conta’. Verranno messe insieme le eccellenze nazionali in campo cardiologico e neurologico, allo scopo di condividere esperienze utili a migliorare la qualità delle cure in questi due ambiti»

Durante l’emergenza sanitaria la Elform non si è mai fermata: «Abbiamo fornito la nostra piattaforma in maniera gratuita agli enti che ne hanno fatto richiesta. Alcune scuole di psicoterapia e la Asp di Cosenza hanno utilizzato i nostri servizi per proseguire le loro attività a distanza e in tutta sicurezza. Grazie all’impegno di tutti i nostri collaboratori e docenti è stato possibile ampliare la nostra offerta formativa, creando corsi e master per professionisti anche di area non sanitaria. Riteniamo, infatti, che le risposte più potenti alla crisi che stiamo affrontando siano la formazione continua e l’acquisizione di nuove professionalità»

