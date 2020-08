Nuova dirigente e più spazi per il pronto soccorso del "Santa Maria Goretti"

Nuova dirigente e spazi ampliati per il pronto soccorso di Latina. Dal 16 agosto prenderà servizio Rita Dal Piaz, una vita in prima linea nell'emergenza, proveniente dall'ospedale "Riuniti" di Anzio-Nettuno. Prende il posto di Mario Mellacina che dopo 16 anni lascia per andare a dirigere l'unità di rischio clinico della Asl.

Questa mattina un primo passaggio di consegne, presente il direttore generale della Asl Giorgio Casati (foto sotto), che è stata anche l'occasione per visitare i lavori ormai ultimati dell'area pediatrica e dell'osservazione breve intensiva del pronto soccorso che consentirà di avere ulteriori spazi e sedici letti a disposizione.

«Ci siamo dati l’obiettivo di portare dei miglioramenti - ha spiegato la neo dirigente - So che qui c'è un alto numero di accessi e conosco la squadra a disposizione, sono certa che affronteremo al meglio ogni difficoltà».

