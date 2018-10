L'ospedale è chiuso da 15 anni, Asl costretta ancora a pagare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le questioni di principio, si sa, spesso trovano un riscontro e pure un risarcimento. Anche se c'è da aspettare 27 anni. Succede con la Asl di Latina, anzi con quella che allora era la Usl Lt/2. A Cori l'ospedale è chiuso da una quindicina d'anni, trasformato in una struttura di Comunità, ma la Asl è costretta ancora oggi a pagare un contenzioso. D'altro canto se un medico ritiene di aver svolto - dall'82 all'87 - le mansioni di aiuto responsabile della Pediatria e tu, facendo i conti, liquidi una cifra per aiuto medico a tempo pieno, rischi di avere un ulteriore ricorso. Così è stato, non sono bastati, alla pediatra, gli oltre 41.000 euro che l'azienda aveva liquidato dopo una prima sentenza del Consiglio di Stato. Il medico ha presentato un ulteriore ricorso e l'azienda, nuovamente condannata, ha deliberato il risarcimento di 51.103,49 euro. Stavolta, si spera, verrà scritta la parola fine. Perché questa vicenda, che si trascina dal primo ricorso al Tar - vinto dall'azienda - ed è passata già per una sentenza del Consiglio di Stato, ha veramente dell'assurdo.«Non avendo ottenuto dalla Usl Latina 2 la corresponsione degli emolumenti richiesti in corrispondenza alle mansioni effettivamente svolte nel suddetto periodo, l'interessata nel 1991 adiva il giudice amministrativo». Sì, 1991, per affermare che l'incarico era primariale e non di semplice aiuto medico. In un ospedale che, già all'epoca, vedeva pochi parti e ancor meno bambini. Ma siamo in Italia, al no del Tar (2008) è arrivato il sì del Consiglio di Stato (2015) che «riconosceva il diritto dell'appellante al miglior trattamento economico per il periodo dal 24 aprile 1982 al 20 luglio 1987 in corrispondenza all'avvenuto svolgimento delle mansioni (superiori) di aiuto responsabile della sezione autonoma di Pediatria» La Asl, però, non ha pagato, quindi altro ricorso (maggio 2016) per l'ottemperanza della sentenza e per un ulteriore periodo, dal 91 al 94 e dal 94 al 98, al quale poi rinuncerà.Non è bastato a Regione e Asl difendersi, sostenendo una serie di ragioni che i giudici non hanno ritenuto valide. Per l'ospedale di Cori, paghiamo ancora oggi. Questione di principio.Giovanni Del Giaccio© RIPRODUZIONE RISERVATA